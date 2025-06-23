Satış Rekorları Kırıyor: Dünyayı Kasıp Kavuran Labubu Oyuncaklar

Son zamanlarda bir oyuncak var ki, herkes onu konuşuyor. Labubu adıyla piyasaya sürülen çanta aksesuarı olarak kullanılan bu oyuncaklar satış rekorları kırıyor. Hong Kong merkezli Pop Mart markasının üretimi olan Labubu oyuncaklar yok sattığı için karaborsa bile oldu. Peki işler buraya nasıl geldi? Gelin detaylara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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