Satış Rekorları Kırıyor: Dünyayı Kasıp Kavuran Labubu Oyuncaklar

Son zamanlarda bir oyuncak var ki, herkes onu konuşuyor. Labubu adıyla piyasaya sürülen çanta aksesuarı olarak kullanılan bu oyuncaklar satış rekorları kırıyor. Hong Kong merkezli Pop Mart markasının üretimi olan Labubu oyuncaklar yok sattığı için karaborsa bile oldu. Peki işler buraya nasıl geldi? Gelin detaylara geçelim!