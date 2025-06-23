onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bizim Güzelliğe Takıntı Seviyesi: Güzellik Salonu Yanarken Çalışanlar Müşterilere Sokakta Manikür Yaptı

Bizim Güzelliğe Takıntı Seviyesi: Güzellik Salonu Yanarken Çalışanlar Müşterilere Sokakta Manikür Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.06.2025 - 13:14

İçerik Devam Ediyor

ABD’de bir güzellik salonunda yangın çıkmasıyla birlikte ilginç anlar yaşandı. Yangın anında randevusu olan müşterileri yarı yolda bırakmak istemeyen çalışanlar, eşyalarıyla birlikte sokağa geçerek hizmet verdi. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte viral oldu. “Patronun beklediği performans” yorumları geldi. Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Müşteriler için de muhtemelen bir daha denk gelemeyecekleri ilginç bir deneyim olmuştu.

Müşteriler için de muhtemelen bir daha denk gelemeyecekleri ilginç bir deneyim olmuştu.

Güzelliğe takıntı seviyemiz mi dersiniz, hizmete bağlılık mı size kalmış! Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın