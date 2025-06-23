Bizim Güzelliğe Takıntı Seviyesi: Güzellik Salonu Yanarken Çalışanlar Müşterilere Sokakta Manikür Yaptı

ABD’de bir güzellik salonunda yangın çıkmasıyla birlikte ilginç anlar yaşandı. Yangın anında randevusu olan müşterileri yarı yolda bırakmak istemeyen çalışanlar, eşyalarıyla birlikte sokağa geçerek hizmet verdi. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte viral oldu. “Patronun beklediği performans” yorumları geldi. Gelin birlikte bakalım.
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Müşteriler için de muhtemelen bir daha denk gelemeyecekleri ilginç bir deneyim olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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