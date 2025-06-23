Oğuzhan Uğur'dan Baykar ve Savunma Sanayi Övgüsü: ''Oğuzhan Yön Değiştirdi Diyecekler, Desinler''

Sevilerek takip edilen Mevzular Açık Mikrofon adlı YouTube programının yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Her bölüm olduğu gibi bu bölümde de Oğuzhan Uğur adından söz ettirmeyi başardı. Fragmanda Oğuzhan Uğur’un Baykar ve Savunma Sanayi hakkında konuştuğu kesitlere yer verilmişti. Kendisine yapılan çalışmaları yeterli bulup bulmadığı sorulmuştu, Uğur da övgüleri sıraladı.