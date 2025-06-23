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Oğuzhan Uğur'dan Baykar ve Savunma Sanayi Övgüsü: ''Oğuzhan Yön Değiştirdi Diyecekler, Desinler''

Oğuzhan Uğur'dan Baykar ve Savunma Sanayi Övgüsü: ''Oğuzhan Yön Değiştirdi Diyecekler, Desinler''

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.06.2025 - 14:00

Sevilerek takip edilen Mevzular Açık Mikrofon adlı YouTube programının yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Her bölüm olduğu gibi bu bölümde de Oğuzhan Uğur adından söz ettirmeyi başardı. Fragmanda Oğuzhan Uğur’un Baykar ve Savunma Sanayi hakkında konuştuğu kesitlere yer verilmişti. Kendisine yapılan çalışmaları yeterli bulup bulmadığı sorulmuştu, Uğur da övgüleri sıraladı.

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İşte detaylar 👇

“Oğuzhan yön değiştirdi diyecekler, desinler”

“Oğuzhan yön değiştirdi diyecekler, desinler”

Oğuzhan Uğur, tanıdığımızdan bu yana dürüstlüğüyle ön plana çıkan isimlerden. Programın tamamı bu gece YouTube’da yayınlanacak. Bakalım daha neler konuşulacak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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V. Murad

Seçim zamanı açık mikrofon programını Gain üzerinden ücretli yayınlayan herifin yönü olsa ne olur olmasa ne olur?!

Eray Baybars

O sırada savunma sanayi işçisinin maaşı 35bintl.

Yaşar

Valla mı ya kıçı kırık herhangi bir usta bile 50 bin altına götünü dönüp gidiyor. Adamlar hem para vermiyor hem emeğinize çöküp biz yaptık diyorlar yani.

Kzlt

Oğuzhan'ın söylediğine burada ki masal yazarlarının kaç kez katılmadığına şahit oldum. Onlara göre Baykar, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tai vs. Erdoğan dan ö... Devamını Gör

Bozkurt

Milli Gazete'nin 4 Haziran 2015 tarihli "Keşke Gerçek Olsa" başlığına sahip bir haberi var. Bilinen şeyler aslında ama muhalif olarak kabul edilen basın orga... Devamını Gör