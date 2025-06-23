İstanbul’da Büyük Elektrik Kesintisi: İstanbul’un Birçok İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanıyor
İstanbul’da bugün planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde yaşanacak olan Elektrik kesintilerini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) açıkladı. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte BEDAŞ’ın açıklamasına göre İstanbul’da elektrik kesilecek ilçeler ve elektriklerin kesileceği saatler…
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İstanbul’da bugün birçok ilçede elektrikler kesilecek!
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İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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