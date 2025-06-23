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İstanbul’da Büyük Elektrik Kesintisi: İstanbul’un Birçok İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanıyor

İstanbul’da Büyük Elektrik Kesintisi: İstanbul’un Birçok İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 11:00

İstanbul’da bugün planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde yaşanacak olan Elektrik kesintilerini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) açıkladı. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte BEDAŞ’ın açıklamasına göre İstanbul’da elektrik kesilecek ilçeler ve elektriklerin kesileceği saatler…

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İstanbul’da bugün birçok ilçede elektrikler kesilecek!

İstanbul’da bugün birçok ilçede elektrikler kesilecek!

Kesintiler, planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak ayrıntılı şekilde yayınladı.

İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler...

İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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