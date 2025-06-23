Beyin Kanaması Geçiren Canan Dağdeviren Ölümden Döndü: “12 Gün Yoğun Bakımda Kaldım, 964 İlaç Kullandım”
Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan MIT'de doçentlik yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beyin kanaması sonrası 12 gün yoğun bakımda kaldığını, 964 adet ilaç kullandığını belirten Canan Dağdeviren, “Hala hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden biri olan Canan Dağdeviren beyin kanamasını geçirdiğini duyurdu.
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İşte Canan Dağdeviren’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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