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Beyin Kanaması Geçiren Canan Dağdeviren Ölümden Döndü: “12 Gün Yoğun Bakımda Kaldım, 964 İlaç Kullandım”

Beyin Kanaması Geçiren Canan Dağdeviren Ölümden Döndü: “12 Gün Yoğun Bakımda Kaldım, 964 İlaç Kullandım”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 10:17 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 10:26

Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan MIT'de doçentlik yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beyin kanaması sonrası 12 gün yoğun bakımda kaldığını, 964 adet ilaç kullandığını belirten Canan Dağdeviren, “Hala hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden biri olan Canan Dağdeviren beyin kanamasını geçirdiğini duyurdu.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden biri olan Canan Dağdeviren beyin kanamasını geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri  LG Kariyer Geliştirme Profesörü Canan Dağdeviren, 9 Haziran’da çok tehlikeli beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

12 gün yoğun bakımda kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile..” diyerek yaşadıklarını anlattı.

İşte Canan Dağdeviren’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

İşte Canan Dağdeviren’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

“Bu güzel fotoğrafı 8 Haziran’da Türkan Ablam çekti. Ve ben tam 1 gün sonra, 9 Haziran 14:05’te yeniden doğdum. Çok tehlikeli bir beyin kanaması geçirdim. 12 gün yoğun bakım ünitesinde yaşadım, 964 adet ilaç kullandım.

Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile.. Hala hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara. Ayrıntıları belki sonra kitaplaştırırım; çünkü bir mucize yaşadım. Doktorlarım kanama sonrası durumuma inanamadılar, makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler.

Lab müdürüm David, beyin cerrahı kardeşim Emre ve tanımadığım Asyalı yaşlı amca beni hayata bağladı. Hastaneye yetişebilecek en doğru yerdeydim, çok şanslıyım. Yüce Tanrı ve hayatına dokunduğum insanlar beni korudu; buna kalpten inanıyorum. Annem, babam, eşim, kardeşlerim Servet Caner, Hüseyin Emre, gelinimiz Işınsu, canlarım yeğenlerim Şah Mirza, Can Aslan, dostlarım (Yalçın, Belge, Özargun, Bahçeci Aileleri) Hızır gibi yetişti.

Ölümü teğet geçtim, çok şükür diyorum. Can oğlum, değerli eşim Murat, Dağdeviren ve Mercan (Hüseyin babam, Seher annem, İnci ablam) ailelerim, candan sevdiklerim, arayıp merak edenler, sesini duyuranlar, mesajlar atanlar ve yarım kalan projelerim için yeniden hayata merhaba dedim; 1. yaş günüm kutlu olsun.

Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var! Seni ve azmini seviyorum, Canan; bunu hiç unutma.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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