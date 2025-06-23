Kim Milyoner Olmak İster’e Katılan Yaman Özkan, Çekimler Sonrası Hayatını Kaybetti
ATV’de yayınlanan, Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dünkü bölümünde duygusal görüntüler yayınlandı. Yarışmaya katılan ve yanlış cevaplayarak elendiği soru sonrasında “Aslında alacağın iyi bir rakama ihtiyacım vardı' diyen diş hakemi Yaman Özkan, program çekimleri sonrasında yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetti. Ailesi Yaman Özkan’ın hatırası adına programın yayınlanmasını istedi.
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından elenen Yaman Özkan, programın çekimlerinden sonra hayatını kaybetti.
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Yarışmaya veda eden Yaman Özkan, çekimler sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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