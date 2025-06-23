onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster’e Katılan Yaman Özkan, Çekimler Sonrası Hayatını Kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster’e Katılan Yaman Özkan, Çekimler Sonrası Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 09:52 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 09:55

ATV’de yayınlanan, Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dünkü bölümünde duygusal görüntüler yayınlandı. Yarışmaya katılan ve yanlış cevaplayarak elendiği soru sonrasında “Aslında alacağın iyi bir rakama ihtiyacım vardı' diyen diş hakemi Yaman Özkan, program çekimleri sonrasında yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetti. Ailesi Yaman Özkan’ın hatırası adına programın yayınlanmasını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından elenen Yaman Özkan, programın çekimlerinden sonra hayatını kaybetti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından elenen Yaman Özkan, programın çekimlerinden sonra hayatını kaybetti.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde diş hekimi Yaman Özkan yarıştı. 

Yarışmacının karşısına, 5. soruda 'Red Kit' adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan'dır?' sorusu çıktı. Seyirciye sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59'unun C şıkkında yer alan 'Joe Dalton' yanıtını vermesinin ardından seyircilere güvenerek soruyu yanıtladı. 

Doğru cevabın A şıkkı 'Rintintin' çıkması üzerine seyirciye güvenerek yanılan Özkan, yarışmaya veda etti. Elendiği için çok üzülen isim 'Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı' sözlerini kullanarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Yarışmaya veda eden Yaman Özkan, çekimler sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yarışmaya veda eden Yaman Özkan, çekimler sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Programa erken şekilde veda eden Özkan hakkında üzücü haberi Kim Milyoner Olmak İster yarışması sosyal medya hesabından duyurdu. 

Yapılan açıklamada 'Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.' ifadeleri kullanılırken, Özkan'ın rahatsızlığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının X hesabından paylaşılan video 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
46
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın