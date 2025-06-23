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Türkiye’ye Gelen Turistlerin Camileri Gezerken Etek Giydiği Anlar Sosyal Medyada İlgiyle Karşılandı

Türkiye’ye Gelen Turistlerin Camileri Gezerken Etek Giydiği Anlar Sosyal Medyada İlgiyle Karşılandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.06.2025 - 14:34

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Ülkemizi görmeye gelen turistlerin merakla gittiği ilk duraklardan biri camilerimiz biliyorsunuz ki. Mimari, işçilik, maneviyat derken büyülü atmosfer karşısında gözleri kamaşıyor. Son zamanlarda da sosyal medyada erkek turistlerin etek giydiğine dair paylaşımlar gündemde. Şort ile gezintiye çıkan turistlerin cami ziyaretlerinde saygı göstererek etek giymeleri takdir ediliyor.

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İşte detaylar 👇

Görüntüler Süleymaniye Camii’nde kayda alındı.

Görüntüler Süleymaniye Camii’nde kayda alındı.

İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu. Turistler takdir edilirken, yerlilerin aynı saygıyı göstermediğine dair yorumlar yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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