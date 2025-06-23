Türkiye’ye Gelen Turistlerin Camileri Gezerken Etek Giydiği Anlar Sosyal Medyada İlgiyle Karşılandı

Ülkemizi görmeye gelen turistlerin merakla gittiği ilk duraklardan biri camilerimiz biliyorsunuz ki. Mimari, işçilik, maneviyat derken büyülü atmosfer karşısında gözleri kamaşıyor. Son zamanlarda da sosyal medyada erkek turistlerin etek giydiğine dair paylaşımlar gündemde. Şort ile gezintiye çıkan turistlerin cami ziyaretlerinde saygı göstererek etek giymeleri takdir ediliyor.
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Görüntüler Süleymaniye Camii’nde kayda alındı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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