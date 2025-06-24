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Yapay Zeka Bile Yapamadı: Bir İçerik Üreticisi YKS Sorularını Üç Ayrı Yapay Zekaya Çözdürdü

Yapay Zeka Bile Yapamadı: Bir İçerik Üreticisi YKS Sorularını Üç Ayrı Yapay Zekaya Çözdürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 08:55

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu YKS gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci, kendini yeniden denemek isteyen binlerce aday masa başında ter döktü. @alppunlu adlı içerik üreticisi de YKS sorularını üç ayrı yapay zeka uygulamasına yükleyerek çözmelerini istedi. Ardından ise yapay zekaların performanslarına göre sıralamalarını hesapladı. Sonuç pek de iç açıcı değildi. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Son zamanlarda yapay zeka uygulamalarına öylesine güvenir olduk ki.

Son zamanlarda yapay zeka uygulamalarına öylesine güvenir olduk ki.

Her şeyi soruyor, premium üyelikler alıyor, onlarsız hareket edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Ancak daha da gelişmesi gerektiği bu videoyla da bir kez daha anlaşıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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