Yapay Zeka Bile Yapamadı: Bir İçerik Üreticisi YKS Sorularını Üç Ayrı Yapay Zekaya Çözdürdü

Geçtiğimiz hafta sonu YKS gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci, kendini yeniden denemek isteyen binlerce aday masa başında ter döktü. @alppunlu adlı içerik üreticisi de YKS sorularını üç ayrı yapay zeka uygulamasına yükleyerek çözmelerini istedi. Ardından ise yapay zekaların performanslarına göre sıralamalarını hesapladı. Sonuç pek de iç açıcı değildi. Gelin detaylara geçelim!
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Son zamanlarda yapay zeka uygulamalarına öylesine güvenir olduk ki.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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