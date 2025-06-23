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Park Etmekte Zorlanınca Yardım İstedi: Araca Binen Adam Duvara Çarptı

Park Etmekte Zorlanınca Yardım İstedi: Araca Binen Adam Duvara Çarptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.06.2025 - 15:30

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ilginç bir kaza yaşandı. YKS için İstanbul’dan gelen bir öğretmen aracını koyduğu yerden çıkarmak isterken zorlandı. Yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Otomatik araç sürmeyi bildiğini söyleyen kişi araca bindi ancak saniyeler içerisinde kazaya sebep oldu. Geri manevra yaparken hızını ayarlayamayan vatandaş duvara çarptı.

Kaynak: DHA

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İşte o anlar 👇

Kadın başına gelen olayla ne yaşadığını şaşırdı.

Kadın başına gelen olayla ne yaşadığını şaşırdı.

Öfkelenen araç sahibi, vatandaşa “Bilmiyorsan neden biniyorsun” dedi ancak her şey için çok geçti. Vatandaş olayın ardından hemen oradan uzaklaştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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