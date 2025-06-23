Park Etmekte Zorlanınca Yardım İstedi: Araca Binen Adam Duvara Çarptı

1999'da Sorular Çalındığı İçin İptal Olan ÖSS Haberi ile O Günlere Gidiyoruz

Elinde Çiçeklerle Kızının YKS’den Çıkmasını Bekleyen Koca Yürekli Baba!

Bir Otobüs Şoförü Son Dönemde Peş Peşe Gelen Akaryakıt Zamlarına İsyan Etti: "Bulduğumuz Petroller Nerede?"

Bizim Güzelliğe Takıntı Seviyesi: Güzellik Salonu Yanarken Çalışanlar Müşterilere Sokakta Manikür Yaptı

Babası Annesini Beğenmeyince Üzülmemesi İçin Övgüler Yağdıran Tatlı Kız Masumluğuyla Kalpleri Eritti

Bir Genç Dedesinin 70'li Yıllardan Kalma Pasaportu ile Kendi Pasaportunu Karşılaştırdı

Yeme Bozukluğu ile Mücadele Eden Bir Kadının Yemek Yerken Verdiği Mücadele Durumun Zorluğunu Ortaya Koydu