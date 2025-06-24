Afyonkarahisar’ın Köyünden Okumak İçin Çıkarak Doktor Olan Genç Hayallerine Nasıl Kavuştuğunu Paylaştı!

@drzafersari adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zafer Sarı, nasıl doktor olduğunu çocukluğuna inerek anlattı. Zafer Sarı, Afyonkarahisar’ın bir köyünde dünyaya gözlerini açmıştı. İlkokul ve ortaokulu köyde, liseyi ise merkezde okuduktan sonra doktorluk hayali için yola koyulmuştu. Genç, zaman zaman ailesiyle görüşememiş, her boşlukta ders çalışmıştı. Gelin hayalden gerçeğe giden o hikayeye birlikte bakalım!
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Videoyu sosyal medya hesabından yayınlamasıyla etkileşimler yağdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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