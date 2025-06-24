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Afyonkarahisar’ın Köyünden Okumak İçin Çıkarak Doktor Olan Genç Hayallerine Nasıl Kavuştuğunu Paylaştı!

Afyonkarahisar’ın Köyünden Okumak İçin Çıkarak Doktor Olan Genç Hayallerine Nasıl Kavuştuğunu Paylaştı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 11:07

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@drzafersari adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zafer Sarı, nasıl doktor olduğunu çocukluğuna inerek anlattı. Zafer Sarı, Afyonkarahisar’ın bir köyünde dünyaya gözlerini açmıştı. İlkokul ve ortaokulu köyde, liseyi ise merkezde okuduktan sonra doktorluk hayali için yola koyulmuştu. Genç, zaman zaman ailesiyle görüşememiş, her boşlukta ders çalışmıştı. Gelin hayalden gerçeğe giden o hikayeye birlikte bakalım!

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Videoyu sosyal medya hesabından yayınlamasıyla etkileşimler yağdı.

Videoyu sosyal medya hesabından yayınlamasıyla etkileşimler yağdı.

Tebrikler eksik olmazken, anne babalar da kendi çocuklarıymış gibi sevindiklerini dile getiren yorumlar yaptı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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