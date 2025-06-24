Afyonkarahisar’ın Köyünden Okumak İçin Çıkarak Doktor Olan Genç Hayallerine Nasıl Kavuştuğunu Paylaştı!

@drzafersari adlı Instagram hesabından içerikler üreten Zafer Sarı, nasıl doktor olduğunu çocukluğuna inerek anlattı. Zafer Sarı, Afyonkarahisar’ın bir köyünde dünyaya gözlerini açmıştı. İlkokul ve ortaokulu köyde, liseyi ise merkezde okuduktan sonra doktorluk hayali için yola koyulmuştu. Genç, zaman zaman ailesiyle görüşememiş, her boşlukta ders çalışmıştı. Gelin hayalden gerçeğe giden o hikayeye birlikte bakalım!