Cinsiyet Partilerinde Yaşanan Aksilikler Derlendi: Ortaya Çıkan Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Gördü

Son yılların en popüler etkinliklerinden biri cinsiyet partileri oldu. Çiftler doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için büyük bir heyecan ve hevesle cinsiyet partisi organize ediyor. Sosyal medya sayesinde de çeşit çeşit parti fikri görür olduk. Şimdiyse cinsiyet partilerinden işlerin yolunda gitmediği birkaç kesitle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ayyy ne kadar şirin değilisiniz
Birileri mutlu olunca rahatsız oluruz, hele bebek-çocuk muhabbetleri tümden irrite edicidir, çekin gözümüzün önünden sırıtışınızı. Sizde aslında tüm bunları ... Devamını Gör
vakitleri paraları bol çocuk Erkek veya Kız olacak ortaya karışık değil! sağlıklı bebek olmasını dileyin.