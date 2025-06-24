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Cinsiyet Partilerinde Yaşanan Aksilikler Derlendi: Ortaya Çıkan Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Gördü

Cinsiyet Partilerinde Yaşanan Aksilikler Derlendi: Ortaya Çıkan Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 10:43

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Son yılların en popüler etkinliklerinden biri cinsiyet partileri oldu. Çiftler doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için büyük bir heyecan ve hevesle cinsiyet partisi organize ediyor. Sosyal medya sayesinde de çeşit çeşit parti fikri görür olduk. Şimdiyse cinsiyet partilerinden işlerin yolunda gitmediği birkaç kesitle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ayyy ne kadar şirin değilisiniz

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nazifegurergil1957

vakitleri paraları bol çocuk Erkek veya Kız olacak ortaya karışık değil! sağlıklı bebek olmasını dileyin.