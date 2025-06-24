Norveç’te Lise Öğrencilerinin Mezuniyetleri Yaklaşırken Yaptığı Yerde Sürünme Eylemi

Norveçli lise öğrencilerinin mezuniyet zamanı yaptığı eylemler sosyal medyada dikkat çekti. @gezencantv adlı Türk gezgin Norveç seyahatinde yerde sürünen liseli öğrencileri kayda alarak nedenini açıkladı. Mezuniyet geleneği haline gelen bu ilginç eylemler öğrencilere rozet kazandırıyordu. Gelin detayları içerik üreticisinden öğrenelim!
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Normalde yurt dışından görüntüler etkileşimlerin odağı olarak birçok kişiyi imrendirir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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