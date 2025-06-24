Kekini Yemek İçin Annesinin Gelmesini Bekleyen Tatlı Kızın Sabırsızlandığı Anlar Kalpleri Eritti

@selennkns adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir anne, kızıyla popüler bir akıma katıldı. Akımda anneler çocuklarının sevdiği bir yiyeceği önlerine koyuyor ve kendileri gelmeden yememelerini tembihliyor. Çocukların en sevdikleri yiyecekler önündeyken sabırsızlanışları ise beğenilerle buluşuyor. İşte ikili de bu akıma katılmıştı. Sare bebişin tatlı anları karşısında içimiz eridi!
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İşte o anlar 👇
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Sare’yi sabrından dolayı tebrik ediyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Aferin.