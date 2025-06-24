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Kekini Yemek İçin Annesinin Gelmesini Bekleyen Tatlı Kızın Sabırsızlandığı Anlar Kalpleri Eritti

Kekini Yemek İçin Annesinin Gelmesini Bekleyen Tatlı Kızın Sabırsızlandığı Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 14:51

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@selennkns adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir anne, kızıyla popüler bir akıma katıldı. Akımda anneler çocuklarının sevdiği bir yiyeceği önlerine koyuyor ve kendileri gelmeden yememelerini tembihliyor. Çocukların en sevdikleri yiyecekler önündeyken sabırsızlanışları ise beğenilerle buluşuyor. İşte ikili de bu akıma katılmıştı. Sare bebişin tatlı anları karşısında içimiz eridi!

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İşte o anlar 👇

Sare’yi sabrından dolayı tebrik ediyoruz.

Sare’yi sabrından dolayı tebrik ediyoruz.

6 milyonu aşkın izlenme alan videoya beğeniler ve yorumlar yağdı. Sare bebeğin tatlığına maşallahlar eksik olmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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