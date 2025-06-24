Kuşakları Yorumlayarak Eleştirilerde Bulunan İçerik Üreticisinden Nokta Atışı Tespitler

Ozan Okudan adlı içerik üreticisi kuşakları eleştirdiği bir video yayınlamasıyla etkileşimlerle buluştu. Tek tek tüm kuşakları tespitler yaparak kusurlarıyla anlatan içerik üreticisi güldürmeyi de başardı. Sizler de izlerken hangi kuşak olursa olsun hak verdiğinizi fark edeceksiniz. Gelin detaylara geçelim!
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Her kuşak bambaşka bir dünyayla, yaşam tarzıyla karşı karşıya.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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