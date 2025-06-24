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Kuşakları Yorumlayarak Eleştirilerde Bulunan İçerik Üreticisinden Nokta Atışı Tespitler

Kuşakları Yorumlayarak Eleştirilerde Bulunan İçerik Üreticisinden Nokta Atışı Tespitler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 13:36

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Ozan Okudan adlı içerik üreticisi kuşakları eleştirdiği bir video yayınlamasıyla etkileşimlerle buluştu. Tek tek tüm kuşakları tespitler yaparak kusurlarıyla anlatan içerik üreticisi güldürmeyi de başardı. Sizler de izlerken hangi kuşak olursa olsun hak verdiğinizi fark edeceksiniz. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o paylaşım 👇

Her kuşak bambaşka bir dünyayla, yaşam tarzıyla karşı karşıya.

Her kuşak bambaşka bir dünyayla, yaşam tarzıyla karşı karşıya.

Gün geçtikçe değişen dünyaya ayak uydurmak kuşaklar arası farklara da neden oluyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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