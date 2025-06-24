Yaşlılara Tekrar 20 Yaşına Dönsebilseydiler Neler Yapmak İsteyecekleri Soruldu: Cevaplar Yürekleri Burktu

@oyali_yazma48 adlı Instagram hesabından paylaşılan video viral oldu. Muğla Meke’deki yaşlılardan, “Eğer tekrar 20 yaşında olsaydım” cümlesini tamamlamaları istenmişti. Yanıtların hepsi birbirinden kıymetliydi. Son zamanlarda bu tip videolarla sık sık karşılaşıyoruz. İzlerken içimiz bi’ buruklaşıyor… Gelin o anlara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatın bir kez yaşandığı gerçeğiyle yüzleşmek zor.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın