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Yaşlılara Tekrar 20 Yaşına Dönsebilseydiler Neler Yapmak İsteyecekleri Soruldu: Cevaplar Yürekleri Burktu

Yaşlılara Tekrar 20 Yaşına Dönsebilseydiler Neler Yapmak İsteyecekleri Soruldu: Cevaplar Yürekleri Burktu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 14:58

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@oyali_yazma48 adlı Instagram hesabından paylaşılan video viral oldu. Muğla Meke’deki yaşlılardan, “Eğer tekrar 20 yaşında olsaydım” cümlesini tamamlamaları istenmişti. Yanıtların hepsi birbirinden kıymetliydi. Son zamanlarda bu tip videolarla sık sık karşılaşıyoruz. İzlerken içimiz bi’ buruklaşıyor… Gelin o anlara geçelim!

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Hayatın bir kez yaşandığı gerçeğiyle yüzleşmek zor.

Hayatın bir kez yaşandığı gerçeğiyle yüzleşmek zor.

20’lerime dönebilseydim pişmanlığını yaşamayı kimse istemez. Geriye kalan hayatta mutlulukları daim olsun!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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