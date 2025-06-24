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İtalya’da Bir Usta Dünyanın En Dar Arabasını Üretti: Görenler Şaşkınlığa Uğradı

İtalya’da Bir Usta Dünyanın En Dar Arabasını Üretti: Görenler Şaşkınlığa Uğradı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 15:31

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İtalya’dan görüntülerle karşınızdayız. Söz konusu arabalar olunca ustalar hünerlerini konuşturuyor. Bir usta da dünyanın en dar arabasını üretti. Arabanın sürüş testi yapılırken kayda alınan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Aynı zamanda arabayı canlı görenler de şaşkınlık içerisindeydi. Gelin bir de birlikte bakalım!

Kaynak: TRT Haber

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İşte detaylar 👇

Niyedir, nedendir bilinmez.

Niyedir, nedendir bilinmez.

Gerekli mi tartışılır. Ancak İtalyan usta bir anda tüm dünyada dikkat çekmeyi başarmış oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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