İtalya’da Bir Usta Dünyanın En Dar Arabasını Üretti: Görenler Şaşkınlığa Uğradı

İtalya’dan görüntülerle karşınızdayız. Söz konusu arabalar olunca ustalar hünerlerini konuşturuyor. Bir usta da dünyanın en dar arabasını üretti. Arabanın sürüş testi yapılırken kayda alınan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Aynı zamanda arabayı canlı görenler de şaşkınlık içerisindeydi. Gelin bir de birlikte bakalım!

Kaynak: TRT Haber