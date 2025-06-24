İtalya’da Bir Usta Dünyanın En Dar Arabasını Üretti: Görenler Şaşkınlığa Uğradı

İtalya’dan görüntülerle karşınızdayız. Söz konusu arabalar olunca ustalar hünerlerini konuşturuyor. Bir usta da dünyanın en dar arabasını üretti. Arabanın sürüş testi yapılırken kayda alınan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Aynı zamanda arabayı canlı görenler de şaşkınlık içerisindeydi. Gelin bir de birlikte bakalım!
Kaynak: TRT Haber
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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