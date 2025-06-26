2 Milyon TL Değerindeki Takılarını Çaldıran İçerik Üreticisi Başına Gelenleri Anlattı

@mr.thecan adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla popüler olan içerik üreticisi, Londra’da başına gelen olayı anlattı. Lüks alışverişleriyle tanıdığımız Can adlı içerik üreticisi, otel çalışanının odalarına girmesiyle 2 milyon TL değerindeki takılarını çaldırdığını dile getirdi. Bir saat, bir bileklik ve bir yüzüğünü hiçbir şekilde koyduğu yerlerde göremeyince kaynar sular başından aşağı dökülmüştü.