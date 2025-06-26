2 Milyon TL Değerindeki Takılarını Çaldıran İçerik Üreticisi Başına Gelenleri Anlattı

@mr.thecan adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla popüler olan içerik üreticisi, Londra’da başına gelen olayı anlattı. Lüks alışverişleriyle tanıdığımız Can adlı içerik üreticisi, otel çalışanının odalarına girmesiyle 2 milyon TL değerindeki takılarını çaldırdığını dile getirdi. Bir saat, bir bileklik ve bir yüzüğünü hiçbir şekilde koyduğu yerlerde göremeyince kaynar sular başından aşağı dökülmüştü.
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Kasanın bile güvenli olmaması nasıl bir önlem alınabileceği konusunda kafa karışıklığı yaşattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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