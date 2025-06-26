Yapay Zeka ile Videolarının Arka Planını Değiştirdi Farkı Anlamak Mümkün Olmadı!

Şimdi kabul edelim ki, eskiden yapay zeka desteği olan görüntüler ayırt edilebiliyordu. Gerçek sananlarla da, “Nasıl anlamazsın abi?” dalgası dönüyordu. Ancak artık çalışmalar gelişti ve dalga geçtiğimiz hale düştük… Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!