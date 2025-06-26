onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yapay Zeka ile Videolarının Arka Planını Değiştirdi Farkı Anlamak Mümkün Olmadı!

Yapay Zeka ile Videolarının Arka Planını Değiştirdi Farkı Anlamak Mümkün Olmadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 10:27

İçerik Devam Ediyor

Yapay zeka günden güne ilerleme kaydediyor. Özellikle fotoğraflar ve videolarda elde edilen sonuçlar insanı hayrete düşürüyor. @immadsal adlı Instagram kullanıcısı da yapay zeka ile harikalar yarattığı bir seri başlattı. Videolarına yapay zeka yardımıyla farklı eklemeler yapan içerik üreticisi öncesi-sonrası şeklinde belirtmese gerçek olmadığını anlayamayacağımız sonuçlar elde etmişti. Gelin birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Bu iş nereye gidiyor?

Bu iş nereye gidiyor?

Şimdi kabul edelim ki, eskiden yapay zeka desteği olan görüntüler ayırt edilebiliyordu. Gerçek sananlarla da, “Nasıl anlamazsın abi?” dalgası dönüyordu. Ancak artık çalışmalar gelişti ve dalga geçtiğimiz hale düştük… Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın