Yapay Zeka ile Videolarının Arka Planını Değiştirdi Farkı Anlamak Mümkün Olmadı!

Yapay zeka günden güne ilerleme kaydediyor. Özellikle fotoğraflar ve videolarda elde edilen sonuçlar insanı hayrete düşürüyor. @immadsal adlı Instagram kullanıcısı da yapay zeka ile harikalar yarattığı bir seri başlattı. Videolarına yapay zeka yardımıyla farklı eklemeler yapan içerik üreticisi öncesi-sonrası şeklinde belirtmese gerçek olmadığını anlayamayacağımız sonuçlar elde etmişti. Gelin birlikte görelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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