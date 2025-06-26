Sokak Hayvanları İçin Su Koyan Hayvansever Kamera Yerleştirerek Sevimli Anlar Kaydetti!

Sıcak havalar geldi çattı. Sokak hayvanları için evinizin önüne koyacağınız bir kap su onlar için paha biçilemez önemde. Bir hayvansever de kapısının önüne su koymadan önce kaba bir kamera yerleştirdi. Su içmeye gelen hayvanların sevimli anları karşısında kalpler eridi. Gelin birlikte izleyelim, güne güzel devam edelim!