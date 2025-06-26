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Sokak Hayvanları İçin Su Koyan Hayvansever Kamera Yerleştirerek Sevimli Anlar Kaydetti!

Sokak Hayvanları İçin Su Koyan Hayvansever Kamera Yerleştirerek Sevimli Anlar Kaydetti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 11:12

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Sıcak havalar geldi çattı. Sokak hayvanları için evinizin önüne koyacağınız bir kap su onlar için paha biçilemez önemde. Bir hayvansever de kapısının önüne su koymadan önce kaba bir kamera yerleştirdi. Su içmeye gelen hayvanların sevimli anları karşısında kalpler eridi. Gelin birlikte izleyelim, güne güzel devam edelim!

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İşte o anlar 👇

Hayatımızın neşesi, dünyamızın en güzel detayları biricik hayvan dostlarımız!

Hayatımızın neşesi, dünyamızın en güzel detayları biricik hayvan dostlarımız!

Böyle tatlı videolar sosyal medyanın en sevilen, en çok etkileşim alanlarından. Onların sevimliliği karşısında kalpler eriyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Atakan şanlı

‘Pretty little baby’ adlı bu eseri nasıl olur da daha önceleri dinlememişim. Video güzel de şarkı harikaydı.

Bozkurt

Suda sigara izmariti olmadığına göre konum ya Kadıköy'de elit bir yer ya da yurtdışı.

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