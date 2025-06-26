İyi İnsanlar İyi ki Var! Bir Kurye, Yanlış Yerde İnerek Evini Bulamayan Görme Engelli Vatandaşa Yardım Etti

@emir.uzunkopru adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kurye, trafikte karşılaştığı görme engelli vatandaşla yaşadığı olayı paylaştı. Görme engelli vatandaş yanlış yerde indiği için evini bulamamıştı. Kurye ise gerekeni yaparak, vatandaşı evine kadar bıraktı. Hal böyle olunca video sosyal medyada etkileşimlerle buluştu. Gelin birlikte izleyelim!
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“İyi insanlar iyi ki var” dedirten anlar yaşandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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