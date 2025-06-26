onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İyi İnsanlar İyi ki Var! Bir Kurye, Yanlış Yerde İnerek Evini Bulamayan Görme Engelli Vatandaşa Yardım Etti

İyi İnsanlar İyi ki Var! Bir Kurye, Yanlış Yerde İnerek Evini Bulamayan Görme Engelli Vatandaşa Yardım Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 12:49

İçerik Devam Ediyor

@emir.uzunkopru adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kurye, trafikte karşılaştığı görme engelli vatandaşla yaşadığı olayı paylaştı. Görme engelli vatandaş yanlış yerde indiği için evini bulamamıştı. Kurye ise gerekeni yaparak, vatandaşı evine kadar bıraktı. Hal böyle olunca video sosyal medyada etkileşimlerle buluştu. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

“İyi insanlar iyi ki var” dedirten anlar yaşandı.

“İyi insanlar iyi ki var” dedirten anlar yaşandı.

Böylesine paylaşımlarla dünyanın hala yaşanabilir olduğunu hatırlıyoruz. Güzel anların çoğalması dileğiyle!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın