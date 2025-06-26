İzmir-İstanbul Otoyolunu Kullanan Bir Kadın 2500 TL Yol Ücreti Ödemeye Sitem Etti

@sihirbazbayan adlı Instagram hesabından içerikler üreten Ceren Yılmaz’ı gezginliğe dair paylaşımlarıyla tanıdık. Yılmaz, son paylaşımında İzmir-İstanbul otoyolunda 2500 TL’ye yakın yol ücreti ödediğinden bahsetti. Uçak biletinin daha uyguna geldiğini söyleyerek sitem eden gezgin, Avrupa kıyaslaması da yaptı. Gelin detaylara geçelim!
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İzleyiciler ise “Burası Türkiye” yorumları yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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