Nereden Başvuruyoruz? Bir Huzurevinin Barbie Temalı Etkinliği Sosyal Medyada Viral Oldu

Dört Mevsim Huzurevi, düzenlediği etkinliklerle sosyal medyada ilgi çekmeyi başarıyor. Huzurevinde kalan yaşlıların eğlenebilmesi için çeşit çeşit organizasyon düzenleniyor. Bu seferse Barbie temalı bir etkinlik yaptılar. Tahmin edeceğiniz üzere herkes pembe giymişti. Enerjileri ve güzel ortamları hepimizi imrendirdi. Gelin videoya geçelim!