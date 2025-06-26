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Nereden Başvuruyoruz? Bir Huzurevinin Barbie Temalı Etkinliği Sosyal Medyada Viral Oldu

Nereden Başvuruyoruz? Bir Huzurevinin Barbie Temalı Etkinliği Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 15:03

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Dört Mevsim Huzurevi, düzenlediği etkinliklerle sosyal medyada ilgi çekmeyi başarıyor. Huzurevinde kalan yaşlıların eğlenebilmesi için çeşit çeşit organizasyon düzenleniyor. Bu seferse Barbie temalı bir etkinlik yaptılar. Tahmin edeceğiniz üzere herkes pembe giymişti. Enerjileri ve güzel ortamları hepimizi imrendirdi. Gelin videoya geçelim!

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İşte o anlar 👇

Nereden başvuruyoruz?

Nereden başvuruyoruz?

Huzurevinin her sosyal medya paylaşımına muhakkak benzeri yorumlar geliyor. İşini severek yapan ekibin de emeğine sağlık! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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