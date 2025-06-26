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Rekorlar Listesi! Sosyal Mecraların En Popülerlerinden TikTok’un En Çok İzlenme Alan Videoları

Rekorlar Listesi! Sosyal Mecraların En Popülerlerinden TikTok’un En Çok İzlenme Alan Videoları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 15:52

İçerik Devam Ediyor

TikTok hızla yükselişe geçen sosyal medya platformlarından oldu. Popüler diğer uygulamaların seyrini de etkiledi. Her telden çalan kullanıcılar, neden izlendiğine anlam veremediğimiz videolar derken bir anda ekran süremizin yarısının TikTok’ta geçtiğini gördük.

Şimdiyse TikTok’un en çok izlenen videolarından bir listeyle karşınızdayız! Gelin hangi videolarmış birlikte görelim…

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İşte o anlar 👇

Listedeki videoların birçoğuna aşinasınızdır.

Listedeki videoların birçoğuna aşinasınızdır.

Asıl hesaplardan paylaşılan izlenmeler böyleyken, bu videolar aynı zamanda başka hesaplarda da defalarca paylaşıldı. Bahsi geçen rakamlara değer mi? Size bırakıyoruz, yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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