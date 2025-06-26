Rekorlar Listesi! Sosyal Mecraların En Popülerlerinden TikTok’un En Çok İzlenme Alan Videoları

TikTok hızla yükselişe geçen sosyal medya platformlarından oldu. Popüler diğer uygulamaların seyrini de etkiledi. Her telden çalan kullanıcılar, neden izlendiğine anlam veremediğimiz videolar derken bir anda ekran süremizin yarısının TikTok’ta geçtiğini gördük.

Şimdiyse TikTok’un en çok izlenen videolarından bir listeyle karşınızdayız! Gelin hangi videolarmış birlikte görelim…