Rekorlar Listesi! Sosyal Mecraların En Popülerlerinden TikTok’un En Çok İzlenme Alan Videoları

TikTok hızla yükselişe geçen sosyal medya platformlarından oldu. Popüler diğer uygulamaların seyrini de etkiledi. Her telden çalan kullanıcılar, neden izlendiğine anlam veremediğimiz videolar derken bir anda ekran süremizin yarısının TikTok’ta geçtiğini gördük.
Şimdiyse TikTok’un en çok izlenen videolarından bir listeyle karşınızdayız! Gelin hangi videolarmış birlikte görelim…
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Listedeki videoların birçoğuna aşinasınızdır.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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