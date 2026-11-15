Kulak Kurtları: Bir Şarkı Neden Günlerce Aklımıza Takılır ve Oradan Nasıl Kurtuluruz?

Sabah radyoda duyduğunuz ya da bir TikTok videosunda sadece birkaç saniyesine denk geldiğiniz o şarkı… Saatler geçer, hatta günler devrilir ama o melodinin beyninizin içindeki sonsuz döngüsü bir türlü bitmez. Duştayken, çalışırken, hatta uyumaya çalışırken bile aynı nakarat kafanızın içinde çınlar durur.

Peki neden bazı şarkılar beynimize bir sakız gibi yapışırken, diğerlerini hemen unutuyoruz? Bilim insanlarının 'Kulak Kurdu' (Earworm) veya 'İstemsiz Müzikal İmaji' (INMI) adını verdiği bu sinir bozucu ama bir o kadar da büyüleyici durumun arkasında ne yatıyor? Ve en önemlisi: O şarkıdan nasıl kurtuluruz?

İşte beynimizin bize oynadığı bu müzikal oyunun arkasındaki bilimsel gerçekler.