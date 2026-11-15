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Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Vasiyet Hazırlamama Nedenini Anlattı: Meğer Aklı Yeğenlerindeymiş

Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Vasiyet Hazırlamama Nedenini Anlattı: Meğer Aklı Yeğenlerindeymiş

Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 10:52
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Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası üzerine süren tartışma, muhabirleri ünlülere aynı soruyu sormaya yöneltti. Son olarak konser öncesinde görüntülenen Emel Sayın'a vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı soruldu. Usta sanatçının yanıtında en çok dikkat çeken ayrıntı ise yeğenleri oldu.

Kaynak: 2. Sayfa

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Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan vasiyet ve miras tartışması aylardır gündemden düşmüyor.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan vasiyet ve miras tartışması aylardır gündemden düşmüyor.

Yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları, Jülide Kural'ın yanıtları ve mirasçılarla ilgili iddialar her hafta dosyaya yeni bir perde ekledi. Karşılıklı açıklamalar ve dava süreciyle birlikte konu, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Bu tablo, magazin muhabirlerinin ünlülere yönelttiği soruları da değiştirdi. Son haftalarda Coşkun Sabah ve Hakkı Bulut gibi isimler de vasiyetleriyle ilgili sorulara yanıt vermişti.

Sıradaki isim Emel Sayın oldu. Konser öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden usta sanatçı, soruyu geçiştirmedi.

Emel Sayın: "Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu."

Emel Sayın: "Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu."

Emel Sayın, miras meselesinin kendisini rahatsız ettiğini açıkça söyledi. Gerekçesi de netti: Ailelerin arasında zaman zaman hiç beklenmedik tatsızlıklar yaşanabiliyordu. Sanatçının sözleri, bu tür anlaşmazlıkların aile bağlarını ne kadar yıpratabileceğinin farkında olduğunu da gösterdi.

Ardından sözü kendi ailesine getirdi. 'Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten' diyen sanatçı, bugün en yakınında yeğenlerinin olduğunu anlattı.

'Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim' sözleri, açıklamanın en dikkat çeken kısmı oldu. Sayın, yeğenleriyle arasında miras yüzünden bir anlaşmazlık çıkması ihtimaline karşı da tavrını net koydu: 'Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem.'

Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Emel Sayın, bugüne kadar bunu hiç düşünmediğini söyledi.

Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Emel Sayın, bugüne kadar bunu hiç düşünmediğini söyledi.

Vasiyet sorusuna gelince usta sanatçının cevabı kısaydı: Bugüne kadar böyle bir hazırlık yapmayı hiç düşünmemişti.

Ancak bunun ileride bir sorun yaratacağına da inanmıyor. Sayın'a göre ailesinin yapısı buna zaten izin vermiyor: 'Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz.' 

Sanatçı, sözlerini 'Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz' diyerek tamamladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Mavi Boncuk'ta rol alan ve Türk sanat müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Emel Sayın, böylece Kadir İnanır dosyasıyla yeniden alevlenen miras tartışmasında kendi tavrını da ortaya koymuş oldu.

Peki ünlülerin vasiyet sorularına verdiği bu yanıtlar, miras kavgalarının önüne geçebilecek mi? Kadir İnanır dosyasında yaşananlar, konunun ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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