Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Vasiyet Hazırlamama Nedenini Anlattı: Meğer Aklı Yeğenlerindeymiş

Yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları, Jülide Kural'ın yanıtları ve mirasçılarla ilgili iddialar her hafta dosyaya yeni bir perde ekledi. Karşılıklı açıklamalar ve dava süreciyle birlikte konu, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Bu tablo, magazin muhabirlerinin ünlülere yönelttiği soruları da değiştirdi. Son haftalarda Coşkun Sabah ve Hakkı Bulut gibi isimler de vasiyetleriyle ilgili sorulara yanıt vermişti.

Sıradaki isim Emel Sayın oldu. Konser öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden usta sanatçı, soruyu geçiştirmedi.