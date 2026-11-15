Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Vasiyet Hazırlamama Nedenini Anlattı: Meğer Aklı Yeğenlerindeymiş
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Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası üzerine süren tartışma, muhabirleri ünlülere aynı soruyu sormaya yöneltti. Son olarak konser öncesinde görüntülenen Emel Sayın'a vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı soruldu. Usta sanatçının yanıtında en çok dikkat çeken ayrıntı ise yeğenleri oldu.
Kaynak: 2. Sayfa
Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan vasiyet ve miras tartışması aylardır gündemden düşmüyor.
Emel Sayın: "Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu."
Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Emel Sayın, bugüne kadar bunu hiç düşünmediğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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