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Kadir İnanır'ın Paylaşılamayan Mirasında Yeni Gelişme! Jülide Kural'dan Arsa Açıklaması Geldi

Kadir İnanır'ın Paylaşılamayan Mirasında Yeni Gelişme! Jülide Kural'dan Arsa Açıklaması Geldi

Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 15:22
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Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafında aylardır süren miras tartışmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun mal varlığının bırakıldığı hayat arkadaşı Jülide Kural, Gel Konuşalım programında konuştu ve kendisine kalan arsaları İnanır'ın yeğeni Gül Bakar'a teklif ettiğini açıkladı. Peki Kural'ın bu kararının ardında ne var?

Kaynak: Habertürk  / Gel Konuşalım

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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır, 77 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Vefatın ardından gündem kısa sürede değişti ve geride bıraktığı servet konuşulmaya başlandı.

2022'de noterde hazırlanan vasiyetle tüm mal varlığının uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bırakıldığı ortaya çıktı. Bilinen mal varlığı arasında nakit para, çok sayıda gayrimenkul, yaklaşık 25 Rolex saat, altın kaplama çakmaklar ve yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa figürü koleksiyonu bulunuyor.

Vasiyetnamelerin okunması ise bazı mirasçılara tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık'a ertelendi.

Yeğeni Levent İnanır, Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağının da Jülide Kural'a bırakılmasına itiraz etti.

Yeğeni Levent İnanır, Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağının da Jülide Kural'a bırakılmasına itiraz etti.

Levent İnanır, en başından beri vasiyete inanmadığını söylemiş, dayısının o dönem ağır ilaçlar kullandığını ve bu durumdan yararlanıldığını öne sürerek mirasın yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğunu da iddia etmişti.

Üstelik itirazın merkezinde Ordu'nun Fatsa ilçesindeki aile toprakları var. Levent İnanır'a göre dayısı yaşarken 'Hissemi paylaştır' diyerek kendisine vekalet vermişti. Levent İnanır, bunun şahitleri olduğunu da öne sürüyor.

Jülide Kural ise Kadir İnanır'a emeği geçen ve saygı duyan tek yeğenin Gül Bakar olduğunu söyledi.

Jülide Kural ise Kadir İnanır'a emeği geçen ve saygı duyan tek yeğenin Gül Bakar olduğunu söyledi.

Haftalardır miras meselesine girmeyen Kural, bu kez sessiz kalmadı. Gül Bakar'ın kendisinden hiçbir talepte bulunmadığını anlatan Kural, miras kalan arsaları ona teklif ettiğini açıkladı. Kural'ın Bakar'a söylediği sözler ise şöyleydi: 'Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır.'

Öte yandan Kural, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden dört ay bile geçmeden yaşanan tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Usta sanatçının adına, emeğine ve iradesine gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini savunmuştu.

Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı olan Gül Bakar, dayısının hastalığı boyunca üç yıl onun yanındaydı.

Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı olan Gül Bakar, dayısının hastalığı boyunca üç yıl onun yanındaydı.

Gül Bakar, daha önce yaptığı açıklamada dayısının hastalık sürecinde kişisel bir çıkar gözetmeden Jülide Kural'la birlikte onun yanında olduğunu söylemişti. Kural'ın gösterdiği sevgi, özen ve fedakarlığa bizzat tanık olduğunu anlatan Bakar, doktorların, hemşirelerin ve yakın dostların da bu sürecin tanıkları olduğunu belirtmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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