Kadir İnanır'ın Paylaşılamayan Mirasında Yeni Gelişme! Jülide Kural'dan Arsa Açıklaması Geldi
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Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafında aylardır süren miras tartışmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun mal varlığının bırakıldığı hayat arkadaşı Jülide Kural, Gel Konuşalım programında konuştu ve kendisine kalan arsaları İnanır'ın yeğeni Gül Bakar'a teklif ettiğini açıkladı. Peki Kural'ın bu kararının ardında ne var?
Kaynak: Habertürk / Gel Konuşalım
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.
Yeğeni Levent İnanır, Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağının da Jülide Kural'a bırakılmasına itiraz etti.
Jülide Kural ise Kadir İnanır'a emeği geçen ve saygı duyan tek yeğenin Gül Bakar olduğunu söyledi.
Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı olan Gül Bakar, dayısının hastalığı boyunca üç yıl onun yanındaydı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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