Kadir İnanır'ın Paylaşılamayan Mirasında Yeni Gelişme! Jülide Kural'dan Arsa Açıklaması Geldi

Levent İnanır, en başından beri vasiyete inanmadığını söylemiş, dayısının o dönem ağır ilaçlar kullandığını ve bu durumdan yararlanıldığını öne sürerek mirasın yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğunu da iddia etmişti.

Üstelik itirazın merkezinde Ordu'nun Fatsa ilçesindeki aile toprakları var. Levent İnanır'a göre dayısı yaşarken 'Hissemi paylaştır' diyerek kendisine vekalet vermişti. Levent İnanır, bunun şahitleri olduğunu da öne sürüyor.