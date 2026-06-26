article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kadir İnanır'ın Yeğeni Levent İnanır'dan Yürek Burkan Açıklamalar

Kadir İnanır'ın Yeğeni Levent İnanır'dan Yürek Burkan Açıklamalar

Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 22:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

6 gündür yoğun bakımda olan ünlü aktör Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi üzerine yeğeni Levent İnanır hastane önünde açıklamalarda bulunup Kadir İnanır'ın unutulmaz sözünden bahsetti.

KAYNAK: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Unutulmaz filmlerin başrolü Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyordu.

Unutulmaz filmlerin başrolü Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyordu.

6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren usta oyuncu Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeğeni Levent İnanır, konuşmakta güçlük çekti. Duygusal anlar yaşayan Levent İnanır, amcasının yıllar önce söylediği, “Ben öldüğümde bütün evlerden cenaze kalkacak” demişti… sözlerini hatırlatarak herkesi duygulandırdı.

Kadir İnanır'ın yeğeninin açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın