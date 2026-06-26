Kadir İnanır'ın Yeğeni Levent İnanır'dan Yürek Burkan Açıklamalar
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6 gündür yoğun bakımda olan ünlü aktör Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi üzerine yeğeni Levent İnanır hastane önünde açıklamalarda bulunup Kadir İnanır'ın unutulmaz sözünden bahsetti.
KAYNAK: 2. Sayfa
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Unutulmaz filmlerin başrolü Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyordu.
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Kadir İnanır'ın yeğeninin açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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