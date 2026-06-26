Hayatını Kaybeden Kadir İnanır'a Ünlü İsimlerden Veda Paylaşımları
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77 yaşındaki usta aktör Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın vefatı herkesi üzerken ünlü isimler sosyal medyada yas paylaşımları yaparak usta sanatçıya veda etti.
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Ekrem İmamoğlu
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Ceyda Kasabalı
Gonca Vuslateri
Kenan Doğulu
Mustafa Sandal
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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