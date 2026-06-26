ABD - Türkiye Maçına, Barbara Palvin ile Türk Hayranının Fotoğrafı Damgasını Vurdu!
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Dünya Kupası tribünleri birbirinden ünlü isimleri ağırlarken, gecenin en çok konuşulan karesi bir Türk taraftan geldi! Dev maçı izlemek için stadyumdaki yerini alan dünyaca ünlü model Barbara Palvin'in kendisini fark eden bir taraftarla çektirdiği samimi fotoğraf kısa sürede sosyal medyada viral olarak genç taraftara 'Gecenin en şanslı taraftarı' unvanını kazandırdı.
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Dünya Kupası tribünleri birbirinden ünlü isimleri ağırladı.
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Taraftarın Barbara Palvin ile çektiği fotoğraf 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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