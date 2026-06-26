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ABD - Türkiye Maçına, Barbara Palvin ile Türk Hayranının Fotoğrafı Damgasını Vurdu!

ABD - Türkiye Maçına, Barbara Palvin ile Türk Hayranının Fotoğrafı Damgasını Vurdu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 17:31
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Dünya Kupası tribünleri birbirinden ünlü isimleri ağırlarken, gecenin en çok konuşulan karesi bir Türk taraftan geldi! Dev maçı izlemek için stadyumdaki yerini alan dünyaca ünlü model Barbara Palvin'in kendisini fark eden bir taraftarla çektirdiği samimi fotoğraf kısa sürede sosyal medyada viral olarak genç taraftara 'Gecenin en şanslı taraftarı' unvanını kazandırdı.

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Dünya Kupası tribünleri birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

Dünya Kupası tribünleri birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

Müsabakayı tribünden canlı izleyenler arasında beyaz perdenin efsane isimleri ön plana çıktı. Hollywood’un dünyaca tanınan aktörleri Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, maçı heyecanla takip eden isimler arasındaydı. Sinema dünyasının diğer güçlü figürleri Edward Norton, Colin Farrell ve Ashton Kutcher da tribündeki yerlerini alarak bu küresel şölene ortak oldular. Maçın en samimi görüntüsü ise bir Türk hayranın kameralarına yansıdı. Hayranın Barbara Palvin ile çektiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Taraftarın Barbara Palvin ile çektiği fotoğraf 👇

Taraftarın Barbara Palvin ile çektiği fotoğraf 👇

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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