ABD - Türkiye Maçına, Barbara Palvin ile Türk Hayranının Fotoğrafı Damgasını Vurdu!

Müsabakayı tribünden canlı izleyenler arasında beyaz perdenin efsane isimleri ön plana çıktı. Hollywood’un dünyaca tanınan aktörleri Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, maçı heyecanla takip eden isimler arasındaydı. Sinema dünyasının diğer güçlü figürleri Edward Norton, Colin Farrell ve Ashton Kutcher da tribündeki yerlerini alarak bu küresel şölene ortak oldular. Maçın en samimi görüntüsü ise bir Türk hayranın kameralarına yansıdı. Hayranın Barbara Palvin ile çektiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada viral oldu.