Kadir İnanır'ın Hayatını Kaybetmesinin Ardından Annesiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam'ın ünlü aktörü Kadir İnanır, 77 yaşındayken hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın vefat etmesinin ardından sosyal medyada usta sanatçının videoları yeniden gündem olmaya başladı. İnanır'ın annesiyle ilgili itirafı ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
KAYNAK: ANKA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında vefat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadir İnanır'ın gündem olan röportajını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın