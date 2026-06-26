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Kadir İnanır'ın Hayatını Kaybetmesinin Ardından Annesiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu

Kadir İnanır'ın Hayatını Kaybetmesinin Ardından Annesiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu

Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 19:57
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Yeşilçam'ın ünlü aktörü Kadir İnanır, 77 yaşındayken hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın vefat etmesinin ardından sosyal medyada usta sanatçının videoları yeniden gündem olmaya başladı. İnanır'ın annesiyle ilgili itirafı ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

KAYNAK: ANKA

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Usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında vefat etti.

Usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında vefat etti.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun vefatı sonrası yıllar önce verdiği röportajlar ve unutulmaz açıklamaları yeniden gündem olurken, özellikle annesiyle ilgili anlattığı çarpıcı anısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçmişte katıldığı bir röportajda çocukluk yıllarına dair dikkat çeken bir itirafta bulunan İnanır, annesinin kendisine söylediği şu sözleri paylaşmıştı:

'Hayatımı belirleyen annemin bir sözü var. 'Seni düşürmek için bildiğim bütün yolları uyguladım oğlum ama ölmedin' dedi.'

Kadir İnanır'ın gündem olan röportajını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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