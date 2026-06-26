Vefat Eden Kadir İnanır'ın Cenaze Programı Belli Oldu
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu yaşamını yitirdi. 14 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan İnanır, yoğun bakımda geçen 6 günün ardından entübe edilmişti. Kadir İnanır için düzenlenecek cenaze töreninin programı da netleşti.
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6 gündür yoğun bakımda olan aktör Kadir İnanır, hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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