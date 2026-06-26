article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vefat Eden Kadir İnanır'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Vefat Eden Kadir İnanır'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 21:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu yaşamını yitirdi. 14 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan İnanır, yoğun bakımda geçen 6 günün ardından entübe edilmişti. Kadir İnanır için düzenlenecek cenaze töreninin programı da netleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 gündür yoğun bakımda olan aktör Kadir İnanır, hayatını kaybetti.

6 gündür yoğun bakımda olan aktör Kadir İnanır, hayatını kaybetti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu hayatını kaybetti. 14 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan İnanır, yoğun bakımda geçirdiği 6 günün ardından entübe edilmişti.

Kadir İnanır'ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da netleşti. Usta sanatçı için ilk veda töreni 28 Haziran Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek. Buradaki törenin ardından İnanır'ın naaşı, Barbaros Hayrettin Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın