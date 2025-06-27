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Bir Influencer, Mesleğinin Zorluklarından Bahsettiği Video Yayınladı: “Kolaysa Siz de Olun”

Bir Influencer, Mesleğinin Zorluklarından Bahsettiği Video Yayınladı: “Kolaysa Siz de Olun”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 11:27

İçerik Devam Ediyor

@belizdoganer adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten bir influencer, herkesin eleştirdiği bir konuya açıklık getirdi.  Influencerlar için “kolay para kazanıyorlar” yorumuyla sıkça karşılaşıyoruz. Beliz Doğaner de cevap niteliğinde bir paylaşım yapmasıyla viral oldu. Ancak yine eleştiriler geldi. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Influencerlık kolay gibi görünse de içerik üreticisinin de bahsettiği üzere herkesin yapabileceği bir meslek olmayabilir.

Influencerlık kolay gibi görünse de içerik üreticisinin de bahsettiği üzere herkesin yapabileceği bir meslek olmayabilir.

Göz önünde olmak ve eleştirilere her daim açık olmak, insanların nefretiyle karşı karşıya kalmak psikolojik olarak zorluklara yol açabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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