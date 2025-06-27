Bir Influencer, Mesleğinin Zorluklarından Bahsettiği Video Yayınladı: “Kolaysa Siz de Olun”

@belizdoganer adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten bir influencer, herkesin eleştirdiği bir konuya açıklık getirdi. Influencerlar için “kolay para kazanıyorlar” yorumuyla sıkça karşılaşıyoruz. Beliz Doğaner de cevap niteliğinde bir paylaşım yapmasıyla viral oldu. Ancak yine eleştiriler geldi. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Influencerlık kolay gibi görünse de içerik üreticisinin de bahsettiği üzere herkesin yapabileceği bir meslek olmayabilir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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