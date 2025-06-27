Bir Influencer, Mesleğinin Zorluklarından Bahsettiği Video Yayınladı: “Kolaysa Siz de Olun”

@belizdoganer adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten bir influencer, herkesin eleştirdiği bir konuya açıklık getirdi. Influencerlar için “kolay para kazanıyorlar” yorumuyla sıkça karşılaşıyoruz. Beliz Doğaner de cevap niteliğinde bir paylaşım yapmasıyla viral oldu. Ancak yine eleştiriler geldi. Gelin bir de birlikte izleyelim!