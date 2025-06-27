TikTok Yayınında Hamur Açan Ustanın Üfleyerek Hijyeni Sorgulattığı Anlar Gündemde

TikTok’ta canlı yayın yapan bir şahıs, hamur açtığı anlarla gündem oldu. Hamuru açtıktan sonra üflemesi tepki aldı. Söz konusu gıda sektörü olunca güven konusunda tereddüt yaşamadan tüketmek pek de mümkün değil artık. Denetlemeler yapılsa da sonrasında kurallara uyulup uyulmadığı şüphe yaratıyor. Canlı yayındaki kişi de bir kez daha şüpheye düşmemize neden oldu.

Kaynak: denetlecomtr