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TikTok Yayınında Hamur Açan Ustanın Üfleyerek Hijyeni Sorgulattığı Anlar Gündemde

TikTok Yayınında Hamur Açan Ustanın Üfleyerek Hijyeni Sorgulattığı Anlar Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 10:38

TikTok’ta canlı yayın yapan bir şahıs, hamur açtığı anlarla gündem oldu. Hamuru açtıktan sonra üflemesi tepki aldı. Söz konusu gıda sektörü olunca güven konusunda tereddüt yaşamadan tüketmek pek de mümkün değil artık. Denetlemeler yapılsa da sonrasında kurallara uyulup uyulmadığı şüphe yaratıyor. Canlı yayındaki kişi de bir kez daha şüpheye düşmemize neden oldu.

Kaynak: denetlecomtr

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Denetle sayfası, videoya ek olarak tezgahın da temizlik süpürgesi ile temizlendiğini aktardı.

Denetle sayfası, videoya ek olarak tezgahın da temizlik süpürgesi ile temizlendiğini aktardı.

Ağız tadıyla bir şeyler yemek günden güne hayal olmaya başladı. Sosyal medya sayesinde her şey kısa sürede gündeme geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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