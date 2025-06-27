Yavrusuna Kendinden Büyük Balık Getiren Anne Kuşun Çabası Gülümsetti

Söz konusu annelik olunca her canlının hassasiyete sahip olduğuna şahit oluyoruz. Kuşlar da bu konuda akla gelen ilklerden. Sevimli yavrularını hayata kazandırana kadar onlar için yemek toplayan kuşlar annelikte şov yapıyor desek yeridir. Şimdiyse bir anne kuşun yavrusuna boyu kadar balık getirdiği anlarla karşınızdayız. Yavru kuşun balıkla cebelleştiğini görünce tebessümler de videoya eşlik edecek! Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Yavru kuşun tatlılığı içimizi ısıttı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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