Bir Kadın, “Çilek Erkekleri Kadınsallaştırıyor” İddiasıyla Gündeme Geldi: Göbekle Prenseslik İlişkisi de Kurdu

Buket Aydın’ın konuğu olan diyetisyen Hatice Nur Ege sözleriyle gündemde. Erkeklerin kadınsallaşmasına dair konuşan kadın, çilek yenilmemesi gerektiğini dile getirdi. Mesele yalnızca çilek de değildi. “Göbekli erkekler prensestir” cümlesi de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu, tepkiler gecikmedi…
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Son zamanlarda erkekler ve prenseslik konusunu sosyal medyada sıkça görüyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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