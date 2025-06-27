onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın, “Çilek Erkekleri Kadınsallaştırıyor” İddiasıyla Gündeme Geldi: Göbekle Prenseslik İlişkisi de Kurdu

Bir Kadın, “Çilek Erkekleri Kadınsallaştırıyor” İddiasıyla Gündeme Geldi: Göbekle Prenseslik İlişkisi de Kurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 13:44

İçerik Devam Ediyor

Buket Aydın’ın konuğu olan diyetisyen Hatice Nur Ege sözleriyle gündemde. Erkeklerin kadınsallaşmasına dair konuşan kadın, çilek yenilmemesi gerektiğini dile getirdi. Mesele yalnızca çilek de değildi. “Göbekli erkekler prensestir” cümlesi de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu, tepkiler gecikmedi…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Son zamanlarda erkekler ve prenseslik konusunu sosyal medyada sıkça görüyoruz.

Son zamanlarda erkekler ve prenseslik konusunu sosyal medyada sıkça görüyoruz.

Konuya dair fikri olan herkesin muhakkak bir yorumu, kendince tespiti oluyor. Doğruluğu ise tartışmaya açık oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın