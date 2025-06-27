En Sevdiğin Dansı Öğretir misin?: Tüm Dünyaya Aynı Soruyu Sordu, Sıra Türkiye’ye Geldi!

@edpeople adlı içerik üreticisinin başlattığı bir seride sıra Türkiye’ye geldi. Ülke ülke gezerek insanlara “En sevdiğin dans hareketini bana öğretir misin?” diye soran içerik üreticisi o anları kaydederek paylaşıyor. Çeşit çeşit dans ve çeşit çeşit insanla tanışmış oluyor. Bu anları sosyal medyada paylaşınca da etkileşimlerle buluşuyor. Türkiye’de çekim yaparken “en sevdiğin dans sorusuna” ise oyun havası yanıtını aldı.