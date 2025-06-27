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En Sevdiğin Dansı Öğretir misin?: Tüm Dünyaya Aynı Soruyu Sordu, Sıra Türkiye’ye Geldi!

En Sevdiğin Dansı Öğretir misin?: Tüm Dünyaya Aynı Soruyu Sordu, Sıra Türkiye’ye Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 14:58

İçerik Devam Ediyor

@edpeople adlı içerik üreticisinin başlattığı bir seride sıra Türkiye’ye geldi. Ülke ülke gezerek insanlara “En sevdiğin dans hareketini bana öğretir misin?” diye soran içerik üreticisi o anları kaydederek paylaşıyor. Çeşit çeşit dans ve çeşit çeşit insanla tanışmış oluyor. Bu anları sosyal medyada paylaşınca da etkileşimlerle buluşuyor. Türkiye’de çekim yaparken “en sevdiğin dans sorusuna” ise oyun havası yanıtını aldı.

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İşte o anlar 👇

Söz konusu Türkiye olunca cevaba pek de şaşırmadık.

Söz konusu Türkiye olunca cevaba pek de şaşırmadık.

Peki ya size sorulsaydı ne yanıt verirdiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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