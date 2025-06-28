Ceza Yolda: Fethiye Belediyesi Fotokapanlarla Çöp Kutusu Yerine Etrafa Çöp Atan Kişileri Tespit Etti

Muğla Fethiye Belediyesi, çevreyi koruyabilmek adına bir çalışma başlattı. Belli birkaç noktaya fotokapan yerleştirdi ve çöp kutusu yerine başka yerlere çöp atanları tespit etti. Her şey turizmin sevilen lokasyonlarından Fethiye’yi doğasının güzelliğiyle konuşmaya devam edebilmemiz içindi. Gelin önce videoyu izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz sezonu başlamışken çöp kutusu dışına atılan çöpler daha fazla koku yayıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın