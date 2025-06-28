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Ceza Yolda: Fethiye Belediyesi Fotokapanlarla Çöp Kutusu Yerine Etrafa Çöp Atan Kişileri Tespit Etti

Ceza Yolda: Fethiye Belediyesi Fotokapanlarla Çöp Kutusu Yerine Etrafa Çöp Atan Kişileri Tespit Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 11:21

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Muğla Fethiye Belediyesi, çevreyi koruyabilmek adına bir çalışma başlattı. Belli birkaç noktaya fotokapan yerleştirdi ve çöp kutusu yerine başka yerlere çöp atanları tespit etti. Her şey turizmin sevilen lokasyonlarından Fethiye’yi doğasının güzelliğiyle konuşmaya devam edebilmemiz içindi. Gelin önce videoyu izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Yaz sezonu başlamışken çöp kutusu dışına atılan çöpler daha fazla koku yayıyor.

Yaz sezonu başlamışken çöp kutusu dışına atılan çöpler daha fazla koku yayıyor.

Yarattıkla görsel kirlilik ise apayrı. Dört bir yanı cennet ülkemizi çöp sorunuyla konuşmak içler acısı bir durum. Turizm açısından da büyük dezavantaj.

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Turizmi etkilediğine dair bir örnek 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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