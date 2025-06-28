Ceza Yolda: Fethiye Belediyesi Fotokapanlarla Çöp Kutusu Yerine Etrafa Çöp Atan Kişileri Tespit Etti

Muğla Fethiye Belediyesi, çevreyi koruyabilmek adına bir çalışma başlattı. Belli birkaç noktaya fotokapan yerleştirdi ve çöp kutusu yerine başka yerlere çöp atanları tespit etti. Her şey turizmin sevilen lokasyonlarından Fethiye’yi doğasının güzelliğiyle konuşmaya devam edebilmemiz içindi. Gelin önce videoyu izleyelim!