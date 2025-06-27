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İzmir’de Bir Aquapark’taki İzdihamdan Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

İzmir’de Bir Aquapark’taki İzdihamdan Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 15:55

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Havalar ısındı, yaz sezonu açıldı. Deniz sevenler ayrı, havuz sevenler ayrı. Özellikle eğlence arayanlar aquapark’ı olan havuzları tercih ediyor. Şimdiyse İzmir’den görüntülerle karşınızdayız. Uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkan bir aquapark öylesine rağbet gördü ki, havuzdan paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

“İğne atsan yere düşmez” sözlerinin havuza uyarlanmış haliydi.

“İğne atsan yere düşmez” sözlerinin havuza uyarlanmış haliydi.

İzleyiciler hijyen konusunda da tereddütlerini dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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