Türkiye’de Yaşayan Alman Kadın Artık Neden Az Turist Geldiğini Anlattı: “Sokaklar Çöp İçinde”

@juliagrnr adlı Instagram hesabından içerikler üreten Alman vatandaşı kadın, artık Türkiye’ye neden az turist geldiğinden bahsetti. Kendisi Türkiye’de yaşıyordu ve bu sene ziyarete gelen tüm arkadaşlarının tek bir dertten yakındığını dile getirmişti. O da sokaklardaki çöpler. Evler bu kadar temizken çevreye neden zarar verildiğini anlamadığını dile getiren kadın sosyal medyada gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!