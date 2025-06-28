Türkiye’de Yaşayan Alman Kadın Artık Neden Az Turist Geldiğini Anlattı: “Sokaklar Çöp İçinde”

@juliagrnr adlı Instagram hesabından içerikler üreten Alman vatandaşı kadın, artık Türkiye’ye neden az turist geldiğinden bahsetti. Kendisi Türkiye’de yaşıyordu ve bu sene ziyarete gelen tüm arkadaşlarının tek bir dertten yakındığını dile getirmişti. O da sokaklardaki çöpler. Evler bu kadar temizken çevreye neden zarar verildiğini anlamadığını dile getiren kadın sosyal medyada gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!
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Yorumlar da gecikmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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