Pakistan’da Geleneksel Kıyafetler Yerine Batılı Giyinen Kadın Erkeklerin Bakışlarını Kayda Aldı

Pakistan’da bir kadın, yerel kıyafetler yerine başka bir şey giyilirse ne olacağını görmek için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Uzun kollu bir bluz ve pantolon giymişti. Ancak tüm dikkati üstüne çekmeyi başarmıştı, nerede yürüdüyse taciz dolu bakışlara maruz kalmıştı. Bakışların verdiği rahatsızlık ekran başından bizleri rahatsız etti. Gelin o anlara geçelim…
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“İyi cesaret”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Hayatında ilk defa dişi gören Pencabi Kertenkeleleri.
Bir insan neden Pakistan, Hindistan gibi yerlere gider ki
sapikligin nirvanasi Pakistan Hindistan Bangladeş Allah ordaki kadınların yardımcısı olsun