Pakistan’da Geleneksel Kıyafetler Yerine Batılı Giyinen Kadın Erkeklerin Bakışlarını Kayda Aldı

Pakistan’da bir kadın, yerel kıyafetler yerine başka bir şey giyilirse ne olacağını görmek için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Uzun kollu bir bluz ve pantolon giymişti. Ancak tüm dikkati üstüne çekmeyi başarmıştı, nerede yürüdüyse taciz dolu bakışlara maruz kalmıştı. Bakışların verdiği rahatsızlık ekran başından bizleri rahatsız etti. Gelin o anlara geçelim…