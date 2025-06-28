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Pakistan’da Geleneksel Kıyafetler Yerine Batılı Giyinen Kadın Erkeklerin Bakışlarını Kayda Aldı

Pakistan’da Geleneksel Kıyafetler Yerine Batılı Giyinen Kadın Erkeklerin Bakışlarını Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 13:34 Son Güncelleme: 28.06.2025 - 13:53

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Pakistan’da bir kadın, yerel kıyafetler yerine başka bir şey giyilirse ne olacağını görmek için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Uzun kollu bir bluz ve pantolon giymişti. Ancak tüm dikkati üstüne çekmeyi başarmıştı, nerede yürüdüyse taciz dolu bakışlara maruz kalmıştı. Bakışların verdiği rahatsızlık ekran başından bizleri rahatsız etti. Gelin o anlara geçelim…

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İşte detaylar 👇

“İyi cesaret”

“İyi cesaret”

Genç kadının, Pakistan’la ilgili bunca kötü haber çıkarken sosyal deney için böyle bir riske girmesi tehlikeli görüldü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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antioksidaneksierik

Hayatında ilk defa dişi gören Pencabi Kertenkeleleri.

ayzin

Bir insan neden Pakistan, Hindistan gibi yerlere gider ki

omer ali

sapikligin nirvanasi Pakistan Hindistan Bangladeş Allah ordaki kadınların yardımcısı olsun