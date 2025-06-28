Taş-Kağıt-Makas Oyunu ile Hangi Tarafın Soyadını Kullanacaklarını Seçen Çift Eğlenceli Anlara Vesile Oldu

ABD’de gerçekleşen bir düğünde gelin ve damat ilginç bir soyadı seçimi yaptı. Hangi partnerin soyadının kullanılacağını seçmek için taş-kağıt-makas oynadılar. Her şey oyunun sonucuna bağlıydı ve kazanan gelin oldu! Sevinçlerini paylaşan çift, davetlilere de tatlı bir anı bırakmış oldu. Gelin birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Tabii Türkiye için ilginç bir örnekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Gelmesin!
Oyuna ne gerek var asıksanız alın sevdiğiniz kadının soyadını şahsen ben alırım nede olsa evlendiğiniz çıktığınıza benzemez ama bu devirde zor be kadın için ... Devamını Gör
Hep istemişimdir ki çocuğun ismi geçici olsun, din hanesi boş bırakılsın, hepsini soyadıyla birlikte onsekizine geldiğinde kendisi seçsin