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Taş-Kağıt-Makas Oyunu ile Hangi Tarafın Soyadını Kullanacaklarını Seçen Çift Eğlenceli Anlara Vesile Oldu

Taş-Kağıt-Makas Oyunu ile Hangi Tarafın Soyadını Kullanacaklarını Seçen Çift Eğlenceli Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 14:25

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ABD’de gerçekleşen bir düğünde gelin ve damat ilginç bir soyadı seçimi yaptı. Hangi partnerin soyadının kullanılacağını seçmek için taş-kağıt-makas oynadılar. Her şey oyunun sonucuna bağlıydı ve kazanan gelin oldu! Sevinçlerini paylaşan çift, davetlilere de tatlı bir anı bırakmış oldu. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Tabii Türkiye için ilginç bir örnekti.

Tabii Türkiye için ilginç bir örnekti.

Bizler henüz erkek tarafının soyadını almama konusuyla yeni yeni tanışırken, bir de taş-kağıt-makas ile seçim yapmak zor gibi. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Can vanKamp

Gelmesin!

Don Kişot

Oyuna ne gerek var asıksanız alın sevdiğiniz kadının soyadını şahsen ben alırım nede olsa evlendiğiniz çıktığınıza benzemez ama bu devirde zor be kadın için ... Devamını Gör

michael.elende

Hep istemişimdir ki çocuğun ismi geçici olsun, din hanesi boş bırakılsın, hepsini soyadıyla birlikte onsekizine geldiğinde kendisi seçsin