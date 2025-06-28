Taş-Kağıt-Makas Oyunu ile Hangi Tarafın Soyadını Kullanacaklarını Seçen Çift Eğlenceli Anlara Vesile Oldu

ABD’de gerçekleşen bir düğünde gelin ve damat ilginç bir soyadı seçimi yaptı. Hangi partnerin soyadının kullanılacağını seçmek için taş-kağıt-makas oynadılar. Her şey oyunun sonucuna bağlıydı ve kazanan gelin oldu! Sevinçlerini paylaşan çift, davetlilere de tatlı bir anı bırakmış oldu. Gelin birlikte izleyelim!