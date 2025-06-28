Marmaris’te Mekanlarda Dans Eden Erkekler Plajlarda da Şova Başladı!

Marmaris, geçtiğimiz haftaların en çok konuşulanlarındandı. Dans şovu yapan çalışanların mekanlarda rahatsızlık verdiği gerekçesiyle birçok paylaşım olmuştu. “Marmaris’in olayı bu, turistler de seviyor” diyenler de vardı tabii. Ancak tepkiler sonrası birkaç işletme kapatıldı. Şimdiyse dans şovlarının plajlara taşındığına dair bir paylaşım geldi.
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“İzlerken utançtan tüylerimiz diken diken oldu.”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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