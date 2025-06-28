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Marmaris’te Mekanlarda Dans Eden Erkekler Plajlarda da Şova Başladı!

Marmaris’te Mekanlarda Dans Eden Erkekler Plajlarda da Şova Başladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 16:47

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Marmaris, geçtiğimiz haftaların en çok konuşulanlarındandı. Dans şovu yapan çalışanların mekanlarda rahatsızlık verdiği gerekçesiyle birçok paylaşım olmuştu. “Marmaris’in olayı bu, turistler de seviyor” diyenler de vardı tabii. Ancak tepkiler sonrası birkaç işletme kapatıldı. Şimdiyse dans şovlarının plajlara taşındığına dair bir paylaşım geldi.

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İşte o anlar 👇

“İzlerken utançtan tüylerimiz diken diken oldu.”

“İzlerken utançtan tüylerimiz diken diken oldu.”

İzleyiciler, video karşısında yorumlarda buluştu. “Başkası adına utandık” cümlesi sıkça kullanılmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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