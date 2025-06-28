Marmaris’te Mekanlarda Dans Eden Erkekler Plajlarda da Şova Başladı!

Marmaris, geçtiğimiz haftaların en çok konuşulanlarındandı. Dans şovu yapan çalışanların mekanlarda rahatsızlık verdiği gerekçesiyle birçok paylaşım olmuştu. “Marmaris’in olayı bu, turistler de seviyor” diyenler de vardı tabii. Ancak tepkiler sonrası birkaç işletme kapatıldı. Şimdiyse dans şovlarının plajlara taşındığına dair bir paylaşım geldi.