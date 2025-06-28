Türkiye’yi Sevmeyen Ülkeler Listelendi: Yunanistan İlk Sırada

@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, Türkiye’yi sevmeyen ülkeleri sıraladı. Hepsi muhakkak bir tarihimiz olan yerlerdi. Örneğin ilk sırada Yunanistan yer alırken, Ermanistan ve İsrail de listedeydi. Gelin detayları onlardan öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın