Türkiye’yi Sevmeyen Ülkeler Listelendi: Yunanistan İlk Sırada

@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, Türkiye’yi sevmeyen ülkeleri sıraladı. Hepsi muhakkak bir tarihimiz olan yerlerdi. Örneğin ilk sırada Yunanistan yer alırken, Ermanistan ve İsrail de listedeydi. Gelin detayları onlardan öğrenelim!