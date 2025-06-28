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Türkiye’yi Sevmeyen Ülkeler Listelendi: Yunanistan İlk Sırada

Türkiye’yi Sevmeyen Ülkeler Listelendi: Yunanistan İlk Sırada

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 16:42

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@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, Türkiye’yi sevmeyen ülkeleri sıraladı. Hepsi muhakkak bir tarihimiz olan yerlerdi. Örneğin ilk sırada Yunanistan yer alırken, Ermanistan ve İsrail de listedeydi. Gelin detayları onlardan öğrenelim!

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İşte o anlar 👇

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Bunca yıla rağmen nefretin diri tutulması hakkında düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım! Türkiye’nin sevmediği ülkeler için de görüşlerinizi bekliyoruz…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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