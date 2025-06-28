Türkiye Neden Böyle?: Amerika’daki Plaj Kültürünü Anlatan Orkun Bayer Olmasını Gerekeni Örneklendirdi

Yaz sezonu başladı. Birçok kişi sahillerin işletmelere ait olması konusunda sitem ediyor. Beach adı altında şezlong-şemsiye hizmetleri 10-15 bin TL’ye kadar çıkıyor. İçerik üreticisi Orkun Bayer de ABD’de işleyişin nasıl olduğunu aktardı. Hiçbir sahilde işletmecilik yapmak, otel kıyısı olsa bile mümkün değildi. Gelin o anlara geçelim!