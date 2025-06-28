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Türkiye Neden Böyle?: Amerika’daki Plaj Kültürünü Anlatan Orkun Bayer Olmasını Gerekeni Örneklendirdi

Türkiye Neden Böyle?: Amerika’daki Plaj Kültürünü Anlatan Orkun Bayer Olmasını Gerekeni Örneklendirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 18:21

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Yaz sezonu başladı. Birçok kişi sahillerin işletmelere ait olması konusunda sitem ediyor. Beach adı altında şezlong-şemsiye hizmetleri 10-15 bin TL’ye kadar çıkıyor. İçerik üreticisi Orkun Bayer de ABD’de işleyişin nasıl olduğunu aktardı. Hiçbir sahilde işletmecilik yapmak, otel kıyısı olsa bile mümkün değildi. Gelin o anlara geçelim!

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Türkiye’de yaz sezonu her geçen yıl rekor fiyatlara koşuyor.

Türkiye’de yaz sezonu her geçen yıl rekor fiyatlara koşuyor.

Yakında neler olacak ön göremez olduk. Sahillerin paralı olması, işletmelerin kurallar koyması, pahalı olması bir süre daha gündemimizde olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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