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Alaçatı’da Beach’e Giden Tatilci Şezlongların Boş Olduğunu Paylaştı: “Alaçatı Kan Ağlıyor”

Alaçatı’da Beach’e Giden Tatilci Şezlongların Boş Olduğunu Paylaştı: “Alaçatı Kan Ağlıyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 09:01

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Yaz sezonu başladı. Bu yıl da yüksek fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşadık. Özellikle Bodrum, Çeşme ve Alaçatı’daki beach işletmeleri giriş ücretleri ve harcama limitleriyle konuşuluyor. Tatilciler fiyatlara sitem ederken bir yandan da plajlar halka açılmalı mı sorusu akıllarda. @hezarfenboss adlı Instagram hesabından içerikler üreten tatilci de Alaçatı’da bir beach’in boş olduğunu paylaşmasıyla dikkat çekti.

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Kimi plajlarda giriş ücreti kimisinde de harcama limiti var.

Kimi plajlarda giriş ücreti kimisinde de harcama limiti var.

Hatta birkaçında ikisi birden zorunlu. Hal böyle olunca minimum 4-5 bin lira harcanmış oluyor. Tabii bu minimumu. Beach’te vakit geçirmek istediğiniz alana göre binbir çeşit fiyat tarifesi var. 10-20 binler de söz konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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