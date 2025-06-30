Alaçatı’da Beach’e Giden Tatilci Şezlongların Boş Olduğunu Paylaştı: “Alaçatı Kan Ağlıyor”

Yaz sezonu başladı. Bu yıl da yüksek fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşadık. Özellikle Bodrum, Çeşme ve Alaçatı’daki beach işletmeleri giriş ücretleri ve harcama limitleriyle konuşuluyor. Tatilciler fiyatlara sitem ederken bir yandan da plajlar halka açılmalı mı sorusu akıllarda. @hezarfenboss adlı Instagram hesabından içerikler üreten tatilci de Alaçatı’da bir beach’in boş olduğunu paylaşmasıyla dikkat çekti.
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Kimi plajlarda giriş ücreti kimisinde de harcama limiti var.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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