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Bir İçerik Üreticisi, Herkesin Mantıksız Bulmasına Rağmen Popüler Diye Eleştirmediği Şeyleri Saydı

Bir İçerik Üreticisi, Herkesin Mantıksız Bulmasına Rağmen Popüler Diye Eleştirmediği Şeyleri Saydı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 10:37

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisi son zamanların popülerlerini ele alarak eleştirisini dile getirdi. Özellikle Labubu oyuncaklar son günlerde satış rekorları kırıyor. Çocuğundan yetişkinine herkes Labubu oyuncakları satın alıyor. İçerik üreticisi bu oyuncakların çirkin olduğunu dile getirerek Golden Goose ayakkabılara da değinmişti. E tabi listede Matcha da olmazsa olmazdı. Gelin videoya geçelim!

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İşte detaylar 👇

Seveni de var sevmeyeni de.

Seveni de var sevmeyeni de.

Bahsi geçen ürünler epey tartışma yaratıyor. Ancak zevkler ve renkler tartışılmaz diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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