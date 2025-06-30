Bir İçerik Üreticisi, Herkesin Mantıksız Bulmasına Rağmen Popüler Diye Eleştirmediği Şeyleri Saydı

Bir içerik üreticisi son zamanların popülerlerini ele alarak eleştirisini dile getirdi. Özellikle Labubu oyuncaklar son günlerde satış rekorları kırıyor. Çocuğundan yetişkinine herkes Labubu oyuncakları satın alıyor. İçerik üreticisi bu oyuncakların çirkin olduğunu dile getirerek Golden Goose ayakkabılara da değinmişti. E tabi listede Matcha da olmazsa olmazdı. Gelin videoya geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seveni de var sevmeyeni de.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın