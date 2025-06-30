onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kedi Özel HareCat! Kutuyu Hareket Ettirip Kaçan Kedi, Market Çalışanına Korku Dolu Anlar Yaşattı

Kedi Özel HareCat! Kutuyu Hareket Ettirip Kaçan Kedi, Market Çalışanına Korku Dolu Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 11:56

İçerik Devam Ediyor

Kedi dostlarımız yine şaşırtmıyor. Artvin Hopa’da bir markete giren kedi, etrafta gezindikten sonra yerde duran karton kutuya dokunup kaçtı. Kasada duran market çalışanı kediyi görmediği için karton kutunun kendi kendine hareket ettiğini sanarak korku yaşadı. Ayaklanıp etrafa baktı ancak suçlu çoktan gitmişti… Gelin o anları birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Kamera kayıtlarına bakınca olayın nasıl geliştiği öğrenildi.

Kamera kayıtlarına bakınca olayın nasıl geliştiği öğrenildi.

Geriye ise kahkahalara boğan bir anı kalmış oldu. Kedi dostlarımız kendilerine münhasır davranışlarıyla dünyamızın neşelerinden. İyi ki varlar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın