Kedi Özel HareCat! Kutuyu Hareket Ettirip Kaçan Kedi, Market Çalışanına Korku Dolu Anlar Yaşattı

Kedi dostlarımız yine şaşırtmıyor. Artvin Hopa’da bir markete giren kedi, etrafta gezindikten sonra yerde duran karton kutuya dokunup kaçtı. Kasada duran market çalışanı kediyi görmediği için karton kutunun kendi kendine hareket ettiğini sanarak korku yaşadı. Ayaklanıp etrafa baktı ancak suçlu çoktan gitmişti… Gelin o anları birlikte izleyelim!