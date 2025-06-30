Kedi Özel HareCat! Kutuyu Hareket Ettirip Kaçan Kedi, Market Çalışanına Korku Dolu Anlar Yaşattı

Kedi dostlarımız yine şaşırtmıyor. Artvin Hopa’da bir markete giren kedi, etrafta gezindikten sonra yerde duran karton kutuya dokunup kaçtı. Kasada duran market çalışanı kediyi görmediği için karton kutunun kendi kendine hareket ettiğini sanarak korku yaşadı. Ayaklanıp etrafa baktı ancak suçlu çoktan gitmişti… Gelin o anları birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Kamera kayıtlarına bakınca olayın nasıl geliştiği öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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