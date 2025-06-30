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Fransa’dan Türkiye’ye Gelen Gurbetçi Röportaj Verdi: “Türkiye’ye Gelmek İçin Robot Gibi Çalışıyoruz”

Fransa’dan Türkiye’ye Gelen Gurbetçi Röportaj Verdi: “Türkiye’ye Gelmek İçin Robot Gibi Çalışıyoruz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 15:14

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AA mikrofonlarına röportaj veren bir gurbetçi, sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçilerin videoları her daim etkileşimlerin odağında oluyor. AA’ya röportaj veren gurbetçi de, Fransa’ya gitme nedenlerini ve orada sürdürdüğü hayatında yaşadığı Türkiye özlemini dile getirmişti. Ancak yorumlar gecikmedi ve izleyiciler tepki verdi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: AA

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İşte detaylar 👇

İzleyiciler, “Biz de robot gibi çalışıyoruz” sözlerini dile getirdi.

İzleyiciler, “Biz de robot gibi çalışıyoruz” sözlerini dile getirdi.

Vatandaşın memleketine olan özlemine rağmen dönmüyor olması da eleştiri alan noktalardandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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