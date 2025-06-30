Fransa’dan Türkiye’ye Gelen Gurbetçi Röportaj Verdi: “Türkiye’ye Gelmek İçin Robot Gibi Çalışıyoruz”

AA mikrofonlarına röportaj veren bir gurbetçi, sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçilerin videoları her daim etkileşimlerin odağında oluyor. AA’ya röportaj veren gurbetçi de, Fransa’ya gitme nedenlerini ve orada sürdürdüğü hayatında yaşadığı Türkiye özlemini dile getirmişti. Ancak yorumlar gecikmedi ve izleyiciler tepki verdi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: AA
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İzleyiciler, “Biz de robot gibi çalışıyoruz” sözlerini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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