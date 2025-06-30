Fransa’dan Türkiye’ye Gelen Gurbetçi Röportaj Verdi: “Türkiye’ye Gelmek İçin Robot Gibi Çalışıyoruz”

AA mikrofonlarına röportaj veren bir gurbetçi, sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçilerin videoları her daim etkileşimlerin odağında oluyor. AA’ya röportaj veren gurbetçi de, Fransa’ya gitme nedenlerini ve orada sürdürdüğü hayatında yaşadığı Türkiye özlemini dile getirmişti. Ancak yorumlar gecikmedi ve izleyiciler tepki verdi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: AA