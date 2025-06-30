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Bir Kadın, Ev İşlerinde Görünmeyen Emekleri Söyleyerek Sitemini Dile Getirdi: “Robot Sanıyorlar”

Bir Kadın, Ev İşlerinde Görünmeyen Emekleri Söyleyerek Sitemini Dile Getirdi: “Robot Sanıyorlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 14:25

İçerik Devam Ediyor

@pelodays adlı Instagram hesabından içerikler üreten Pelşin Örgen, “kadınlar ve görünmeyen emekleri” hakkında bir paylaşım yaptı. Eşi ile yaşadığı bir olayı örnek vererek dertlerini anlatan Örgen, kadın izleyicilerinden de destek aldı. Bir yemek yapıldığında erkeğin yalnızca yemeği gördüğünü ancak arka plandaki hazırlık sürecini, alışverişini, “ne yapsam” düşüncesini görmediğini anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

“İş paylaşımı yapılsın” dikkat çeken yorumlardandı.

“İş paylaşımı yapılsın” dikkat çeken yorumlardandı.

İçerik üreticisi ise iş paylaşımı yaparken dahi kadının düşünmesi gerektiğini dile getirmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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