Bir Kadın, Ev İşlerinde Görünmeyen Emekleri Söyleyerek Sitemini Dile Getirdi: “Robot Sanıyorlar”

@pelodays adlı Instagram hesabından içerikler üreten Pelşin Örgen, “kadınlar ve görünmeyen emekleri” hakkında bir paylaşım yaptı. Eşi ile yaşadığı bir olayı örnek vererek dertlerini anlatan Örgen, kadın izleyicilerinden de destek aldı. Bir yemek yapıldığında erkeğin yalnızca yemeği gördüğünü ancak arka plandaki hazırlık sürecini, alışverişini, “ne yapsam” düşüncesini görmediğini anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim!