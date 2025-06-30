Yemekten Sonra İçilen Çaydan Ücret Talep Eden Ünlü Restoran Topa Tutuldu

Artan gıda fiyatları restoranlarla müşteriyi sık sık karşı karşıya getiriyor. Olayın bir tarafı maliyetleri ve enflasyonu sorumlu tutarken bir kısım da fırsatçılık yapıldığını ve bu yüzden Türkiye'nin Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri olduğunu savunuyor. Tabii yüksek fiyatların yanında bir restoranın iskenderin yanında getirdiği çayın ücretsiz olması için kutu içecek alma şartı koyması sosyal medyada çokça konuşuldu.