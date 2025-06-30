Yemekten Sonra İçilen Çaydan Ücret Talep Eden Ünlü Restoran Topa Tutuldu
Artan gıda fiyatları restoranlarla müşteriyi sık sık karşı karşıya getiriyor. Olayın bir tarafı maliyetleri ve enflasyonu sorumlu tutarken bir kısım da fırsatçılık yapıldığını ve bu yüzden Türkiye'nin Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri olduğunu savunuyor. Tabii yüksek fiyatların yanında bir restoranın iskenderin yanında getirdiği çayın ücretsiz olması için kutu içecek alma şartı koyması sosyal medyada çokça konuşuldu.
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Ortalamanın epey üzerinde fiyatları olan mekanın menüsünün altında yazan not X'e düştü.
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İşte o tepkiler;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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