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Yemekten Sonra İçilen Çaydan Ücret Talep Eden Ünlü Restoran Topa Tutuldu

Yemekten Sonra İçilen Çaydan Ücret Talep Eden Ünlü Restoran Topa Tutuldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2025 - 12:19

Artan gıda fiyatları restoranlarla müşteriyi sık sık karşı karşıya getiriyor. Olayın bir tarafı maliyetleri ve enflasyonu sorumlu tutarken bir kısım da fırsatçılık yapıldığını ve bu yüzden Türkiye'nin Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri olduğunu savunuyor. Tabii yüksek fiyatların yanında bir restoranın iskenderin yanında getirdiği çayın ücretsiz olması için kutu içecek alma şartı koyması sosyal medyada çokça konuşuldu.

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Ortalamanın epey üzerinde fiyatları olan mekanın menüsünün altında yazan not X'e düştü.

Ortalamanın epey üzerinde fiyatları olan mekanın menüsünün altında yazan not X'e düştü.

'Kebap yanında bir içecek alınmadığı takdirde çay ücrete tabiidir.” ifadesi ise tepki çekti.

İşte o tepkiler;

İşte o tepkiler;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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